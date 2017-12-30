إصابة 3 أشخاص إثر انفجار قنبلة يدوية بمقهى فى كركوك العراقية





(أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك، السبت، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء القاء قنبلة يدوية على مقهى وسط المحافظة.

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين القوا، مساء اليوم، قنبلة يدوية على احد المقاهى بشارع القدس وسط كركوك، وتسبب عنها إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة ".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة أمنية اخلت المصابين الى المستشفى وفتحت تحقيقاً بالحادثة".