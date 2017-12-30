إصابة عامل بطلق نارى خلال مشاجرة بين عائلتين فى قنا





قنا- وائل محمد

أصيب عامل، مساء اليوم بطلق نارى، فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا بسبب خلاف على قطعة أرض.





وتلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة.ح بطلق نارى، وذلك نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومته بسبب خلافات عائلية بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.





تم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





