إصابة عاملين فى مشاجرة بين عائلتى الوايقة والبواقير بمركز أبوتشت بقنا

إصابة عاملين فى مشاجرة بين عائلتى الوايقة والبواقير بمركز أبوتشت بقناالسبت، 30 ديسمبر 2017 11:33 م
مشاجرة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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نشبت مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى إصابة عاملين بطلق نارى، بمركز أبوتشت شمالى محافظة قنا.
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتى "الوايقة والبواقير" فى أبوتشت، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة عمر محمود، عامل، بطلق ناري فى الكتف، وإصابة "م.ح" عامل بجروح نتيجة تراشق بالحجارة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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