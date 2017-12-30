"إسعاف المنوفية": نقل 43 ألف و 487 متوفى ومصاب فى حوادث متفرقة خلال 2017





المنوفية - محمود شاكر

شهدت محافظة المنوفية خلال عام 2017 عدد كبير من المشاجرات وحوادث الطرق وحالات التسمم والحروق وغيرها من الحوادث التى شهدتها محافظة المنوفية .

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيكل الكامل لمرفق إسعاف المنوفية تمكن من المواجهة، لافتا إلى أنه يتكون من 450 مشرف ومسعف وسائق موزعين على 10 مراكز بقوة 90 سيارة إسعاف ويشرف عليهم 8 مشرفين برئاسة شادى نبوى البدرى مشرف عام اسعاف المحافظة .

وأضاف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة أنه تم العمل من خلال منظومة متكاملة عبر غرفة الاسعاف والتى تمكن من إنقاذ أراوح المئات من المواطنين فى العديد من الحوادث التى شهدتها المحافظة .

وأوضح الدكتور أمجد عبدالحميد ، أن المحافظة شهدت خلال عام 2017 نقل 43 ألف و 487 حالة، تنوعت بشكل كبير ما بين 137 حالة تسمم غذائى، 1 حالة إجهاض، 50 حالة احتباس بولى، 25 حالة إختناق، 55 حالة ارتفاع درجة الحرارة، 63 حالة ارتفاع ضغط الدم، 148 حالة أزمة نفسية، 16 أزمة رئوية، 3045 أزمة قلبية، 392 استكمال علاج، 1 حالة إضراب عن الطعام، 3115 حالة إغماء .

وأضاف عبدالحميد، أنه تم نقل 3 حالات انتحار و 6 حالات لإصابات بانفجار أسطوانات غاز، 10 حالات انقلاب سيارات، 15 حالة انقلاب موتوسيكل، 13 انهيار مبنى، 227 تأمين طوارىء، 1764 حالة تحويل مختلفة، 4 ضحايا تسرب غاز، 4 حالات تسمم حمل، 18 حالة تسمم كيميائى، 92 حالة تشنجات، 47 حالة تصادم موتوسيكلين .

وتابع عبدالحميد أنه تم نقل 102 جثة من حوادث متفرقة، و 1034 حالة جلطة، 3417 حالة فى حوادث سيارات متفرقة، 5 حالات قطار، 9 حالات حروق،3142 نقل أطفال إلى حضانات بأجر، 104 حالة حريق، 112 حالة طفل للحضانات مجانا، 98 حالة زائدة دودية، 1 حالة سقوط من قطار، 334 حالة سقوط من علو، 8 حالات صعق كهربى، 734 ضيق فى التنفس، 29 طفل معثور عليه، 13 حالة أصابة بطلق نارى، 5 حالات مصابين بعضة حيوان، 23 غريق، 943 حالة غسيل كلوى .

وأضاف عبدالحميد، أنه تم نقل 761 حالة غيبوبة عامة، و 431 حالة غيبوبة سكرية، 84 حالة غيبوبة كبدية، 5 حالات قيىء، 107 قىء دموى، 167 كسر حديث، 7 حالات لدغ ثعبان، 7 حالات لدغ عقرب، 246 حالة متابعة عادية، 1 حالة مصابة فى حادث متفجرات،427 مشاجرة و1467حالة إصابة فى مشاجرات، 714 حالة مصاب بعقار ايل، 8 حالات تم نقلها لمصاحبة حالات، 1 حالة من مصعد معطل، 748 حالة مغص كلوى، 818 مغص معوى، 670 حالة نزيف، 1460 حالة نقل للأشعة، 824 نقل حالة للسكن، 3450 نقل للمستشفى بأجر، 750 نقل للمستشفى مجانا، 8 حالات نقل للمطار، 9024 نقل مريض، 957 حالة هبوط، 1000 حالة ولادة .