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إختيار 20 من المتقدمين لعضوية هيئة التدريس في معهد النانو بجامعة كفر الشيخ

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
إختيار 20 من المتقدمين لعضوية هيئة التدريس في معهد النانو بجامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم اختيار 20 من أعضاء هيئة التدريس الجدد، فى معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ ضمن المسابقة التى أعلنت عنها الجامعة، ليرتفع أعضاء هيئة التدريس لـ 26 عضو هيئة تدريس.

وأضاف القمري لـ"اليوم السابع" كما ارتفع عدد الدراسيين في المعهد من 50 طالباً وطالبة ل 64 طالب وطالبة من خريجي كليات الهندسة والصيدلة والطب والثروة السمكية ، مشيراً إلى أن الأبحاث الي تجرى حالياً في المعهد تهدف لتحلية مياه البحر وتقليل نسب التلوث في المياه وفي العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة.  

 


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