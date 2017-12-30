إحالة 5 طلاب للمجلس التأديبى بجامعة دمنهور بعد ضبطهم أثناء الغش من هواتف

إحالة 5 طلاب للمجلس التأديبى بجامعة دمنهور بعد ضبطهم أثناء الغش من هواتفالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:36 م
جامعة دمنهور -أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قررت الدكتورة حنان الشافعى عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور، إحالة 5 طلاب بالفرقة الثانية جغرافيا لمجلس تأديبى لضبطهم أثناء قيامهم بالغش من أجهزة تليفون محمول متطورة فى مادة نصوص جغرافية بلغة أوروبية.
وكانت لجنة المراقبة قد تمكنت من ضبط 5 طلاب وطالبات بالفرقة أثناء قيامهم بالغش من هواتف بالمادة، وتم تحرير محضرًا لأحد الطلاب ويدعى حسام سليمان زكريا بالفرقة الثانية خرج لنافذة المدرج بالطابق الرابع بالكلية محاولا القفز منها لتحرير محضر غش ضده إلا أن الطلاب أمسكوا به ومنعوه من محاولة الانتحار بالقاء نفسه خارج الكلية.
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