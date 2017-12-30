أمن المنوفية يضبط سيدة حاولت اختطاف طفلة بمدينة أشمون

المنوفية – محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث أشمون، بمديرية أمن المنوفية من القبض على سيدة متهمة بمحاولة خطف طفلة من قرية صراوة التابعة للمركز .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن أهالى قرية صراوة من ضبط إحدى السيدات حال قيامها باختطاف الطفلة " رودينا محمد إبراهيم " من أمام منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن أحد أهالي المنطقة تلاحظ له أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها، وحاولت المتهمة اختطافها، ما دفع الأهالي للإمساك بها وتسليمها لعمدة القرية، الذي بدوره قام بإخطار المركز، وقام أفراد المركز باصطحابها إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات .