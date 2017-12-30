أمن المنوفية يضبط سيدة حاولت اختطاف طفلة بمدينة أشمون

المتهمة
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
تمكنت وحدة مباحث أشمون، بمديرية أمن المنوفية من القبض على سيدة متهمة بمحاولة خطف طفلة من قرية صراوة التابعة للمركز .
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن أهالى قرية صراوة من ضبط إحدى السيدات حال قيامها باختطاف الطفلة " رودينا محمد إبراهيم " من أمام منزلها بالقرية.
وبالانتقال والفحص، تبين أن أحد أهالي المنطقة تلاحظ له أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها، وحاولت المتهمة اختطافها، ما دفع الأهالي للإمساك بها وتسليمها لعمدة القرية، الذي بدوره قام بإخطار المركز، وقام أفراد المركز باصطحابها إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات .
إضافة تعليق
صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال
"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة