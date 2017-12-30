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أمريكا تدين اعتقال محتجين سلميين فى إيران

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:39 ص
أمريكا تدين اعتقال محتجين سلميين فى إيران جانب من المظاهرات فى إيران


واشنطن (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان إن الولايات المتحدة أدانت بشدة يوم الجمعة اعتقال محتجين سلميين فى إيران، وحثت "كل الدول على التأييد العلنى للشعب الإيرانى ومطالبته بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد".

وذكرت وكالات أنباء إيرانية ووسائل تواصل اجتماعى أن متظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة فى عدة مدن فى أنحاء إيران يوم الجمعة مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ احتجاجات مؤيدة للإصلاحيين فى 2009 .

 

 


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