video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى تنعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوان

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:49 م
أكاديمية البحث العلمى تنعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوان كنيسة حلوان


إضافة تعليق

نعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار، الذين طالتهم يد الغدر والخسة فى حادث كنيسة مارمينا بحلوان، سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل،

وأكدت الأكاديمية فى بيان لها أنَّ هذا الحادث الإرهابى الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارًا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف مصر وشعبها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقرير أكاديمية البحث العلمى الخاص ببراءات الاختراع

أمين الجامعات العربية: إسرائيل تنفق 5 أضعاف الدول العربية على البحث العلمى

أكاديمية البحث العلمي

شهداء الوطن

حادث كنيسة حلوان



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة