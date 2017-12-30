أكاديمية البحث العلمى تنعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوان

أكاديمية البحث العلمى تنعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوانالسبت، 30 ديسمبر 2017 12:49 م
كنيسة حلوان
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نعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار، الذين طالتهم يد الغدر والخسة فى حادث كنيسة مارمينا بحلوان، سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل،
وأكدت الأكاديمية فى بيان لها أنَّ هذا الحادث الإرهابى الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارًا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف مصر وشعبها.
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