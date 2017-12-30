أسعار النفط اليوم السبت 30-12-2017 برنت يسجل 66.87 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم السبت 30-12-2017، إذ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 66.87 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لتسجل 60.42 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع الخام الأمريكى بدعم من انخفاض غير متوقع فى إنتاج الولايات المتحدة الذى هبط الأسبوع الماضى إلى 9.754 مليون برميل يوميا من 9.789 مليون برميل يوميا فى الأسبوع السابق وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التى نشرت مساء يوم الخميس.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.

عدد الحفارات النفطية فى أمريكا يرتفع 42% فى 2017



فيما أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد الحفارات النفطية العاملة فى الولايات المتحدة قفز حوالى 42 % بحلول نهاية 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة شركات النفط الانفاق وسط انتعاش أسعار الخام.

وقالت بيكر هيوز إن شركات الحفر النفطى أبقت للأسبوع الثانى على التوالى عدد الحفارات مستقرا عند 747 فى الأسبوع المنتهى فى التاسع والعشرين من ديسمبر. وهذا الرقم مرتفع 222 عن عدد الحفارات فى نهاية 2016 البالغ 525 حفارا.

وبقى عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولى لانتاج الخام فى المستقبل، بلا تغيير فى ديسمبر بعد أن زاد بواقع 10 حفارات فى نوفمبر. وانخفض بمقدار 3 حفارات فى الربع الرابع بعد أن هبط بواقع 6 حفارات فى الربع الثالث.

وإجمالا، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعى النشطة حتى التاسع والعشرين من ديسمبر 929 حفارا، بزيادة قدرها 41 % من 658 حفارا فى نهاية 2016

وبلغ متوسط عدد الحفارات قيد التشغيل هذا العام 876 حفارا مقارنة مع 509 حفارات فى 2016 و978 حفارا فى 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إن انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة فى أكتوبر سجل أعلى مستوى فى أكثر من 46 عاما مع ارتفاعه 167 ألف برميل يوميا إلى 9.64 مليون برميل يوميا.

الصين تصدر أول حصص لاستيراد النفط



قال مصدر مطلع وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الصين أصدرت حصصا لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالى حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة فى أول دفعة من المخصصات لعام 2018،وأظهرت الوثائق أن شركة كيم تشاينا المملوكة للدولة فازت بأكبر حصة وحجمها 16.67 مليون طن.

ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسيا جديدا فى عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة فى الوقت الذى تسمح فيه بكين للمزيد من المصافى المستقلة باستيراد الخام. وقد ساعد النمو الكبير فى طلب تلك المصافى فى دعم أسعار الخام فى الأسواق العالمية.

ويعادل إجمالى الأحجام المخصصة للدفعة الأولى من الحصص 2.43 مليون برميل يوميا. وكانت وزارة التجارة قالت فى نوفمبر إنها رفعت حصص استيراد النفط الخام فى 2018 ”للشركات غير الحكومية“ إلى 142.42 مليون طن.

وتفوقت الصين على الولايات المتحدة هذا العام لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.