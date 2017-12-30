أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 12 -2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 640 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت30-12-2017 ، بقيمة 1.5 جنيه " جنيه ونصف" ليعاود عيار 21 الصعود فوق 640 جنيه للجرام لأول مرة منذ 30 يوما، وسجل عيار 21 مبلغ 640.5 جينه فى سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 : 640.5 جنيه

عيار 18: 549 جنيه

عيار 24: 723 جنيه

الجنيه الذهب :5124 جنيه

الأوقية: 1305 دولار

الذهب فى مصر



وتجرى شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، احصاءها السنوى حول حجم مبيعات 2017 ومعدلات الاقبال على الأعيرة المختلفة، على أن يتم الإعلان عن ذلك فى وقت لاحق.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة القاهرة التجارية، إن 2017 قد يكون العام الأفضل لأداء أسواق الذهب منذ 2010 من حيث المبيعات، رغم حالة الركود القصوى التى يشهدها السوق فى الربع الأخير من السنة.

الذهب يصعد فوق 1300 دولار



وأشار "واصف"، فى تصريحات صحفية أمس الجمعة، إلى أن الشعبة تجرى حاليا مقارنة بين أداء سوق الصاغة المصرى خلال 2017 و2013، والأخير شهد رواجا كبيرًا بعد نجاح ثورة 30 يونيو، متابعا: "الذهب يتخطى نقطة المقاومة، وهى 1300 دولار للأوقية، وهذه النقطة الأعلى فى 5 أسابيع".

وسجل الذهب مكاسب سنوية، للعام الثانى على التوالى، مع تسوية آخر جلسات العام الحالى، ليربح أكثر من 157 دولارًا فى 2017، وهى أعلى زيادة سجلها فى 7 سنوات.واختتم المعدن النفيس جلسات هذا العام عند مستوى 1309.3 دولار للأوقية، ما يعنى أن الذهب حقق مكاسب سنوية بنحو 13.7%، أو ما يعادل 157.6 دولار، وهى أفضل أرباح منذ عام 2010.

مكاسب الذهب



تأتى هذه المكاسب السنوية فى أسعار المعدن الأصفر للعام الثانى على التوالى، بعد أرباح بلغت 8% فى عام 2016.وتلقّى الذهب دعمًا خلال عام 2017 من التوترات الجيوسياسية والسياسية؛ كونه أحد الملاذات الآمنة التى يلجأ إليها المستثمرون عند تصاعد وتيرة المخاوف.

وشهد هذا العام توترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج الدولة المنعزلة النووية، كما تزايدت حالة عدم اليقين بشأن التوصل لاتفاق فى مفاوضات "البريكست.

سعر الفائدة



كما تلقَّى المعدِن النفيس دفعة قوية، خلال العام، بالتزامن مع الأداء الضعيف للعملة الأمريكية والذى يتجه لتسجيل خسائر سنوية بنحو 9.8% خلال 2017، وتركت خطة الإصلاحات الضريبية الجديدة فى الولايات المتحدة آثارها على الذهب، سواء بالصعود أو الهبوط.

كما أدت الزيادات الثلاث فى سعر الفائدة الأمريكية التى أقرّها بنك الاحتياطى الفيدرالى خلال 2017 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، إلى زيادة مكاسب الذهب؛ كونها جاءت متوافقة مع التوقعات.