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أردوغان يزور فرنسا لبحث العلاقات بين باريس وأنقرة.. الجمعة المقبل

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:13 م
أردوغان يزور فرنسا لبحث العلاقات بين باريس وأنقرة.. الجمعة المقبل اردوغان - أرشيفية


أ ف ب
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أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، أنه سيزور فرنسا الجمعة 5 يناير المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة.

وصرّح أردوغان فى خطاب متلفز ألقاه أمام أعضاء فى حزبه فى مدينة سينوب فى شمال تركيا، "الجمعة، سأذهب الى فرنسا. سنناقش العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا".

 


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