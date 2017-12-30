أردوغان يزور فرنسا لبحث العلاقات بين باريس وأنقرة.. الجمعة المقبل

أردوغان يزور فرنسا لبحث العلاقات بين باريس وأنقرة.. الجمعة المقبلالسبت، 30 ديسمبر 2017 06:13 م
اردوغان - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، أنه سيزور فرنسا الجمعة 5 يناير المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة.
وصرّح أردوغان فى خطاب متلفز ألقاه أمام أعضاء فى حزبه فى مدينة سينوب فى شمال تركيا، "الجمعة، سأذهب الى فرنسا. سنناقش العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا".
إضافة تعليق
"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات
5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة