أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 30-12-2017





مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 30-12-2017، مجموعة من الاخبار المتنوعة على الرغم من الاجازة الاسبوعية بأغلب المؤسسات الاقتصادية، جاء فى مقدمتها الاعلان عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الاسبوع المنتهى، علاوة على زيادة الصادرات المصرية لتركية.

%2.38 ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 15017 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 824 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.86% مغلقاً عند مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 14718 نقطة.

وزير التجارة: 44% زيادة فى الصادرات لتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من 2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لتركيا حققت زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 حيث بلغت مليار و657 مليون دولار مقارنة بـ مليار و 149 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 44.2% ، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفعت من 50% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2016 إلى 90% خلال نفس الفترة من العام الجارى . جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجارى المصرى باسطنبول حول مؤشرات حركة التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى وقال الوزير فى بيان له، إن هناك تراجع للواردات المصرية من تركيا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى بنسبة 18.7% حيث سجلت 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل اجمالى حجم التجارة خلال الـ10 اشهر الأولى من عام 2017 إلى 3 مليارات و457 مليون دولار . البترول تستهدف مضاعفة إنتاج البنزين من شركة "إنربك" بـ850 ألف طن سنويا

شدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام الكامل برفع كفاءة وتطوير مشروعات القيمة المضافة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يسهم بقوة فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم ميزان المدفوعات والاقتصاد الوطنى بما توفره من منتجات بترولية أو مواد خام بتروكيماوية للسوق المحلى والتصدير ، مشيراً إلى أن ذلك أحد المحاور الهامة فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بمعملى شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) والتى رافقه خلالها وكيل أول الوزارة لشئون البترول والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونائبى الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ومعاون وزير البترول.

"الإحصاء" يكشف حجم مصروفات الدولة فى 3أشهر..الأجور تلتهم 28%بـ60 مليار جنيه

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم مصروفات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى، وأوجه صرفها، حيث بلغ إجمالى مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، ما يتجاوز 214 مليار جنيه، استحوذت الأجور منها على 28.1% بقيمة 60.2 مليار جنيه من إجمالى المصروفات. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفعت الأجور خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018 مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتى استحوذت خلالها الأجور على 55.3 مليار جنيه من جملة مصروفات الدولة فى تلك الفترة، مرتفعة إلى 60.2 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالى الجارى. تنمية سيناء والصادرات تتصدر اهتمامات رجال الأعمال فى 2018 تلقى بعض أحداث عام 2017 بظلالها على أجندة مجتمع الأعمال خلال العام المقبل، إذ تواصل ملفات تنمية سيناء وزيادة الصادرات المصرية واستكمال أجندة الإصلاحات التشريعية تصدرها الأجندة، كما يتوقع أن تطرح ملفى مشاركة الشركات المصرية فى إعادة اعمار سوريا وإجراء انتخابات لإعادة تشكيل مجالس إدارات جمعيات الأعمال عقب الانتهاء من إعداد لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ضمن الأجندة. ويتواصل ملف تنمية سيناء، تصدره الأجندة إذ قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بعد الاتفاق مع ممثلى مستثمرى وشيوخ وعواقل شمال سيناء، على زيارة وفد من إتحاد المنطقة الصناعية ببئر العبد لتفقدها وبحث الفرص الاستثمارية المقترحة من الأهالى والمستثمرين خلال يومى 9 و10 يناير المقبل. دراسة لجمعية مسافرون: 113.7 مليار دولار دخل السياحة لمصر خلال 15 عاما

توقعت الدراسة التى أعدتها جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بعنوان "السياحة المصرية على مدار 15عاما" أن سنة 2018 سيكون عام الازدهار السياحى نتيجة لجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والجولات المكوكية التى يقوم بها، ودورها الكبير فى دعم وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها لدعم وتنشيط السياحة مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية وبوادر عودة السياحة الروسية، وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر.

وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة فى الفترة من عام 2009 وحتى 2011 حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل لـ12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010.