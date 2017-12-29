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BBC: مجلة فانيتى فير تعتذر لهيلارى كلينتون بعد نصيحتها بممارسة "الحياكة"

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:53 م
BBC: مجلة فانيتى فير تعتذر لهيلارى كلينتون بعد نصيحتها بممارسة "الحياكة" هيلارى كلينتون ودونالد ترامب


كتبت رباب فتحى
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قالت هيئة الإذاعة البريطانية، BBC فى نسختها العربية إن مجلة فانيتى فير الأمريكية قدمت اعتذارا رسميا لهيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن نشرت فيديو فكاهى عنها وطلبت منها عدم الترشح للانتخابات مرة أخرى وممارسة عمل آخر مثل الحياكة.
 
وكانت المجلة قد نشرت مقطع فيديو ساخر لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة يقول إن كلينتون يجب أن "تعمل بالحياكة" بدلا من الترشح لرئاسة أمريكا مجددا.
 
وأثار الفيديو موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعى وكان هناك اتهامات عديدة للمجلة بالتمييز على أساس الجنس ضد النساء.
 
وقالت بيث كزنياك، المتحدثة باسم المجلة إن الفيديو "كان مجرد محاولة للدعابة ونعتذر لأنها أخطأت هدفها".
 
ودخل الرئيس دونالد ترامب على خط الأزمة، وانتقد تقديم المجلة اعتذارا لهيلارى، كما وجه بالخطأ لوما إلى آنا وينتور، المدير الفني لشركة كوندي ناست، مالكة مجلة فوج، والتى تربطها صداقة قوية بكلينتون، التى ادعى ترامب أنها كانت ستمنحها منصب سفيرة فى بريطانيا إذا ما فازت بالرئاسة.
 
وقال فى تغريدة على تويتر: "فانيتى فير، التى يبدو أنها متعثرة بشدة، تراجعت بالاعتذار عن الضربة الصغيرة التى وجهتها لهيلارى كلينتون، آنا وينتور التى كانت ستصبح سفيرة (فى عهد كلينتون) تجلس الآن بمفردها فى حالة حزن وترجو المغفرة".
 
وأثارت تغريدة ترامب جدلا كبيرا وانتقده البعض نظرا لأن آنا وينتور، لا علاقة لها بالأمر أو حتى بمجلة فانيتى فير، لأنها رئيسة تحرير مجلة أخرى هى مجلة فوج.

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