video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:00 م
8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 8625.08 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1430.38 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد إستبعاد الصفقات. 
 
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 139.42 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 30.74 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد إستبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.36% من إجمالى تعاملات السوق، بينما إستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.59%، والعرب على 12.05% خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
 
وإستحوذت المؤسسات على 33.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.82%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 180.09 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع هيرميس وإيديتا خلال الأسبوع الحالى

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

مشتريات الاجانب بالبورصة



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة