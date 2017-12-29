8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العامالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 8625.08 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1430.38 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 139.42 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 30.74 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد إستبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.36% من إجمالى تعاملات السوق، بينما إستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.59%، والعرب على 12.05% خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وإستحوذت المؤسسات على 33.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.82%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 180.09 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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