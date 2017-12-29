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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق منزل فى الهرم دون إصابات

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:55 م
3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق منزل فى الهرم دون إصابات سيارة اطفاء - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل فى المنصورية بدائرة قسم الهرم دون وقوع أى إصابات، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل  بمنطقة المنصورية وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم اخماد الحريق.

 

 

 


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