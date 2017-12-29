3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق منزل فى الهرم دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل فى المنصورية بدائرة قسم الهرم دون وقوع أى إصابات، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة المنصورية وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم اخماد الحريق.