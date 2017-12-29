وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استعدادات المدارس قبل بدء الامتحانات





كفر الشيخ – محمد سليمان

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعدادتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل فى المراحل التعليمية المختلفة، والتى ستبدأ صباح غد السبت، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، للصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، والساعة التاسعة صباحا، لصفوف النقل فى المرحلة الثانوية، وتستمر الامتحانات حتى 18 يناير 2018م .

وتفقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال كنترول الصف الثالث الإعدادى، استعداداً لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 14 يناير 2018م ، وكان فى استقباله يوسف البسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، مشددا على الدقة فى كتابة استمارات الطلاب من واقع شهادة الميلاد ، محذراً من الوقوع فى الأخطاء، كما طالب عثمان بالدقة فى رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه .

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الامتحانات تبدأ غداً السبت الموافق 30 ديسمبر، وتنتهى 18يناير 2018م، مؤكداً أنه وضع ضوابط منع الغش واتخاذ إجراءات ضد أى معلم أو إدارى يسهل عمليات الغش فى اللجان.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على منع دخول المحمول اللجان، وغلق أبواب المدارس ولا تفتح إلا عقب انتهاء الامتحانات، ولايسمح بدخول أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هناك لجان ستتابع الامتحانات، مطالباً بتصحح أوراق الإجابات أولاً بأول، وإعطاء كل طالب حقه.











