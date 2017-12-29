video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم المنيا: حصر للمدرسين لمعرفة العجز والزيادة بالمحافظة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:00 ص
وكيل تعليم المنيا: حصر للمدرسين لمعرفة العجز والزيادة بالمحافظة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن نشرة التنقلات التى أعدتها المديرية سابقا فى بداية التيرم الأول للعام الدراسى نشرة كارثية، لذا تم عقد اجتماع عاجل بالمديرية لعمل حصر لإعداد المدرسين، بدا لإعداد نشرت تنقلات جديدة تتواكب مع المعايير العالمية، للقضاء على العجز والزيادة بين المدرسين.

وأضاف عزب أنه تم عقد اجتماع مع موجهة التعليم الفنى للقيام بعمل مبادرة تفوق للتعليم الصناعى للقضاء على الدروس الخصوصية، مثل ما تم تنفيذه للثانوية العامة.

وأضاف عرب أنه يتم دراسة إمكانية فتح منفذ بيع عموما لبيع منتجات التعليم الفنى بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى نفس السياق أكد عزب أن المديرية استعدت بشكل كامل لامتحانات نصف العام لشهادات النقل والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 900 ألف طالب وطالبة 

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف مراكز المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. تعليم المنيا تقدم دروس تقوية مجانية لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

مديرية التربية والتعليم

اخبار المنيا

امتحانات



لا تفوتك
بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة