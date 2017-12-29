وكيل تعليم المنيا: حصر للمدرسين لمعرفة العجز والزيادة بالمحافظة





المنيا- حسن عبد الغفار

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن نشرة التنقلات التى أعدتها المديرية سابقا فى بداية التيرم الأول للعام الدراسى نشرة كارثية، لذا تم عقد اجتماع عاجل بالمديرية لعمل حصر لإعداد المدرسين، بدا لإعداد نشرت تنقلات جديدة تتواكب مع المعايير العالمية، للقضاء على العجز والزيادة بين المدرسين.

وأضاف عزب أنه تم عقد اجتماع مع موجهة التعليم الفنى للقيام بعمل مبادرة تفوق للتعليم الصناعى للقضاء على الدروس الخصوصية، مثل ما تم تنفيذه للثانوية العامة.

وأضاف عرب أنه يتم دراسة إمكانية فتح منفذ بيع عموما لبيع منتجات التعليم الفنى بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى نفس السياق أكد عزب أن المديرية استعدت بشكل كامل لامتحانات نصف العام لشهادات النقل والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 900 ألف طالب وطالبة

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف مراكز المحافظة.