وزير قطاع الأعمال يوجه "مصر للتأمين" بتعظيم الربحية وتحسين إيرادات النشاط





كتب عبد الحليم سالم

زار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة مصر للتأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة التى يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على آخر المستجدات.

وخلال زيارته للشركة، عقد الوزير اجتماعًا بمجلس الإدارة، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، استمع خلاله للعرض المقدم من حسين عطا الله الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين، حول خطة التطوير التى يجرى إعدادها لتنمية حجم أعمال الشركة، وتحسين منظومة الإدارة والمتابعة الداخلية، وتشمل التركيز على المنتجات التأمينية الرابحة لزيادة حصة السوق منها، إلى جانب تعظيم العائد على النشاط الاستثمارى للشركة التى تتضمن محفظة استثماراتها المساهمة فى عديد من الشركات المشتركة.

وناقش الوزير مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، رؤيتهم حول تطوير النظم الإدارية ونظم تكنولوجيا المعلومات، والربط بين جميع فروع الشركة، موجهًا بضرورة التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، والعمل على تطوير الفروع وتوفير التقارير المجمعة عن أدائها يوميًا، كما طالب الوزير إدارة الشركة باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مع عدم اتخاذ أى قرار بشأن استثمارات جديدة أو إنشاء فروع جديدة للشركة، إلا فى ضوء دراسة جدوى توضح المخاطر والعوائد المتوقعة، مشددًا فى هذا السياق على أن قرارات الشركة مسؤولية مجلس إدارتها أمام الشركة القابضة والجمعية العامة.

ووجه الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إدارة الشركة بالعمل على تحسين الإيرادات الناتجة عن النشاط الاستثمارى، وتحسين سياسة الاكتتاب وإعادة توظيف موارد الشركة بالشكل الأفضل، وتفعيل دور اللجان المعنية بإدارة الاستثمارات، وعلى رأسها لجنة الاستثمار والمخاطر بالشركة، مع تنويع الخبرات فى عضوية تلك اللجان من داخل مجلس الإدارة ومن خارج الشركة.

وكلف الدكتور أشرف الشرقاوى، إدارة الشركة بالعمل على تقليص فترة سداد قيمة تعويضات التأمين بما يعزز ثقة العملاء بالشركة، ومراجعة السياسة الإعلانية والتسويقية للشركة، ووضع خطة تسويقية شاملة تتضمن تحسين أساليب الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.

وأكد الوزير، ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعناصر شبابية مؤهلة وخبرات من الخارج لمتابعة استثمارات الشركة حسب الحاجة، موجهًا إدارة الشركة بمواصلة العمل على تعظيم ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع إجمالى استثمارات الشركة وأصولها، مشيرًا إلى الطفرة المتحققة فى صافى الربح عن العام المالى 2016/ 2017 الذى بلغ 1.6 مليار جنيه، وتقدم الوزير خلال الاجتماع بالشكر للدكتور عادل موسى الرئيس السابق لشركة مصر للتأمين، على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة، وما حققته الشركة من نتائج متميزة فى هذه الفترة.