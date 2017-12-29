وزير شئون الشرق الأوسط فى بريطانيا يدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابى بحلوان

وزير شئون الشرق الأوسط فى بريطانيا يدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابى بحلوانالجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:51 م
أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط
كتب هيثم سلامة
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أدان أليستر بيرن، وزير شئون الشرق الأوسط فى بريطانيا، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا، بمنطقة حلوان، فى محافظة القاهرة، والذى أسفر عن استشهاد 10 أشخاص من بينهم شرطيان مكلفان بحراسة الكنيسة، وإصابة 5 مواطنين آخرين.
ونشرت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تصريحات وزير شئون الشرق الأوسط، أليستر بيرت حول الاعتداء الإرهابى اليوم بحلوان في مصر، قائلا: "أدين بشدة الاعتداء الجبان على كنيسة مارمينا بحلوان فى مصر، وأبعث بالتعازى والمواساة لأهالى الضحايا، سوف تواصل بريطانيا وقوفها إلى جانب مصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب".
السفارة البريطانية
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