وزير الزراعة يدين الحادث الإرهابى بكنيسة "مارمينا" في حلوان

أدان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة واستشهاد عدد من المواطنين بينهم رجال من قوات الأمن.

وثمن وزير الزراعة الدور الذي يقوم به رجال وأبطال الشرطة، وجنود مصر البواسل من القوات المسلحة، في التصدي لمثل هذه الأعمال الخسيسة، والبعيدة كل البعد عن كافة الأديان والرسائل السماوية، مشيرا الى ان تلك العمليات لن تنجح في زعزعة استقرار الوطن، ولن تزيد المصريين الا قوة وتماسكا لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

وقال البنا إن الشعب المصري وكافة طوائفه يدعمون القيادة السياسية ويثقون في رجال الأمن وحراس الوطن، في معركتهم ضد الإرهاب.

وتوجه وزير الزراعة بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلا الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، كما يسأل الله عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.