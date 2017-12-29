وزير البيئة: تخصيص 70 مليون جنيه لتطوير المحميات فى جنوب سيناء





كتب محمد شعلان

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن هناك مجموعة من المشروعات للتطوير فى المحميات الطبيعية، موضحا أن المحميات ليست كلها مدرة للدخل المادى، ولكن بعض المحميات من الممكن أن تجلب المزيد من الأموال بسبب بعض الأنشطة الموجودة بداخلها.

وأفاد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى لقاء ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، بتخصيص حوالى 70 مليون جنيه لتطوير المحميات الموجودة فى جنوب سيناء فى حين أن هذه المحميات لم يُصرف عليها شيء من فترة طويلة، موضحا أن التغير فى العالم كله الآن لإدارة المحميات هى من الحماية المطلقة إلى صون المحميات.

وأوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن صون المحميات الطبيعية يتطلب تنفيذ أنشطة اقتصادية لا تؤثر على المحمية وفى نفس الوقت تعمل على عدم تهميش المجتمعات المحلية التى تعيش فى المحميات، بحيث يجد الأهالى فرص عمل فى المحميات ويشكلون الحماية المطلوب توفرها للمحميات.