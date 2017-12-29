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وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع أهالى حلايب أمام مسجد التوبة.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:11 ص
وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع أهالى حلايب أمام مسجد التوبة.. صور وزير الأوقاف مع أهالى حلايب


البحر الأحمر - عماد عرفة
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حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التقاط صور تذكارية مع أهالى حلايب، مرددا خلال التقاط صور معه "أنا حابب الصور معاكم .. انتوا غالين علينا " .

 

ووصل وزير الأوقاف صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر لمدينة حلايب لأداء صلاة الجمعة بمسجد التوبة بحلايب، كما  تم بث برنامج صباح الخير يا مصر من امام مسجد التوبة بحلايب .
 
 
 
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