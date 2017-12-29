video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: تعيين 20 عاملا من أبناء حلايب بالمساجد

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:26 م
وزير الأوقاف: تعيين 20 عاملا من أبناء حلايب بالمساجد الدكتور محمد مختار حمعة وزير الاوقاف


البحر الاحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم تعيين 20 عاملا من أبناء مدينة حلايب بمساجد المنطقة ويتم التنسيق مع المحافظة لتعيينهم .

 
وأضاف وزير الأوقاف خلال حديثه عقب صلاة الجمعة أنه سيتم البدء قريبا فى إنشاء 100 منزل هدية من وزارة الأوقاف لأبناء حلايب، مضيفا أنه سيتم إرسال قوافل الواعظين بشكل دورى ومنتظم شهريا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع أهالى حلايب أمام مسجد التوبة.. صور

البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وزير الاوقاف

حلايب

المساجد



لا تفوتك
نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صاروخ من قطاع غزة يصيب مستوطنة إسرائيلية إصابة مباشرة

صاروخ من قطاع غزة يصيب مستوطنة إسرائيلية إصابة مباشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة