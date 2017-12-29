وزير الأوقاف: تعيين 20 عاملا من أبناء حلايب بالمساجد

وزير الأوقاف: تعيين 20 عاملا من أبناء حلايب بالمساجدالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:26 م
الدكتور محمد مختار حمعة وزير الاوقاف
البحر الاحمر - عماد عرفة
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم تعيين 20 عاملا من أبناء مدينة حلايب بمساجد المنطقة ويتم التنسيق مع المحافظة لتعيينهم .
وأضاف وزير الأوقاف خلال حديثه عقب صلاة الجمعة أنه سيتم البدء قريبا فى إنشاء 100 منزل هدية من وزارة الأوقاف لأبناء حلايب، مضيفا أنه سيتم إرسال قوافل الواعظين بشكل دورى ومنتظم شهريا.
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