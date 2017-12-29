وزيرة الهجرة تطمأن على سيدة مصرية مصابة بالسرطان فى الإمارات





كتب محمود راغب

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بالمواطنة المصرية أمل حسن رمضان التي تعالج بمستشفي الإمارت العربية المتحدة.

كانت أمل قد كتبت على حسابها الشخصي بفيسبوك: "أنها ستجري عملية جراحية في الشارقة ، وأنها تتمنى أن تدفن في مصر حال وفاتها بالعملية، وقالت للمصريين أنا بحبكم وربنا يعلم ."

واطمأنت وزيرة الهجرة علي مراحل علاجها في مستشفى بالشارقة حيث أنها مصابة بالسرطان، وأكدت لها مساندتها في القضية التي تخص ديونها، حيث أن المواطنة عليها مبالغ مالية تمنعها من مغادرة الامارات قبل حل أزمة الديون وإنهاء القضايا المعلقة.

ومن جهتها تقدمت السيدة المصرية بالشكر للوزيرة ، وأوضحت أنها علي وشك دخول غرفة العمليات لتركيب دعامة للكلي، وأكدت لها وزيرة الهجرة أنها ستعاود الاطمئنان عليها عقب انتهاء الجراحة .

وقالت أمل إنها فوجئت بالرعاية الرسمية والشعبية حيث يتوافد علي زيارتها بالمستشفي المصريين والمصريات من كافة الإمارات حتى موعد انتهاء الزيارة ، فيما قالت وزيرة الهجرة أن هذا الشعور ليس غريبا علي المصريين الذين يتحدون عند الشدائد ، موجهه أسمي آيات الشكر للمصريين بدولة الإمارات ومتنمية للمواطنة المصرية سرعة الشفاء، مؤكدة أنها لن تتركها، وأنها ستنظر في تفاصيل القضايا وستبحث الحلول القانونية لها.