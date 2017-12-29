وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى





كتب كامل كامل – محمود العمرى

كعادته طل علينا الداعية الإخوانى وجدى غينم الهارب خارج البلاد بتصريحات متطرفة بأسلوبه الغيظ، يزعم خلالها أن المشاركين فى أعياد الكريسماس عصاة وأنه لا يجوز للمسلمين المشاركة فيها، فيما وصف الدكتور عمرو حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تصريحات "غنيم" بالفتوى الصادرة عن شخص إرهابى، قائلاً: "لا تسمعوا لإرهابى".

وقال "غنيم"، خلال كلمة مسجلة عبر صفحته على "فيس بوك" لا يجوز للمسلمين المشاركة فى الكريسماس، معتبرًا أنه – أى الكريسماس - من أعياد المشركين.

وزعم "غنيم"، أن المشاركين فى أعياد الميلاد عصاة ويشاركون فى شهادة الزور.

بدوره قال الدكتور عمر حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، واجبة وليست محرمة أو مكروه ولما نرى منهم إلا كل الخير، وشركاء للوطن.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ردًا على الفتاوى المحرمة أننا لا نسمع أو نستجيب للإرهابيين فى فتاويهم، وأن كل ما يصدر عنهم كأنها لم تكن، لأن الشعب المصرى واعى ولا يسمع لهم أو للفتاوى التى تصدر عنهم، موضحًا أنا المسلمين سيشاركون الأقباط فى أعياد الميلاد وفى احتفالات الكريسماس.