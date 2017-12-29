video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى وجدى غنيم


كتب كامل كامل – محمود العمرى
إضافة تعليق

كعادته طل علينا الداعية الإخوانى وجدى غينم الهارب خارج البلاد بتصريحات متطرفة بأسلوبه الغيظ، يزعم خلالها أن المشاركين فى أعياد الكريسماس عصاة وأنه لا يجوز للمسلمين المشاركة فيها، فيما وصف الدكتور عمرو حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تصريحات "غنيم" بالفتوى الصادرة عن شخص إرهابى، قائلاً: "لا تسمعوا لإرهابى".

 

وقال "غنيم"، خلال كلمة مسجلة عبر صفحته على "فيس بوك" لا يجوز للمسلمين المشاركة فى الكريسماس، معتبرًا أنه – أى الكريسماس - من أعياد المشركين.

 

وزعم "غنيم"، أن المشاركين فى أعياد الميلاد عصاة ويشاركون فى شهادة الزور.

 

بدوره قال الدكتور عمر حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، واجبة وليست محرمة أو مكروه ولما نرى منهم إلا كل الخير، وشركاء للوطن.

 

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ردًا على الفتاوى المحرمة أننا لا نسمع أو نستجيب للإرهابيين فى فتاويهم، وأن كل ما يصدر عنهم كأنها لم تكن، لأن الشعب المصرى واعى ولا يسمع لهم أو للفتاوى التى تصدر عنهم، موضحًا أنا المسلمين سيشاركون الأقباط فى أعياد الميلاد وفى احتفالات الكريسماس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بابا نويل يغزو الشوارع المصرية احتفالا بالكريسماس.. يقود توك توك فى شوارع شبرا مصر.. ويوزع حلوى لقوات الأمن بكنائس المنصورة.. ويدعم السياحة بمطار مرسى علم.. وسانتا كلوز المصرى يشرب الشيشة وعصير القصب

الكريسماس

اعياد الميلاد

وجدى غنيم

اخبار عاجلة

اخبار مصر



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة