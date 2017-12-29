video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر صور وفيديو إجراء وزير الصحة عملية جراحية دقيقة لأحد مصابى كنيسة حلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:36 م
ننشر صور وفيديو إجراء وزير الصحة عملية جراحية دقيقة لأحد مصابى كنيسة حلوان جانب من إجراء العملية


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، عملية جراحية ناجحة لسيدة أصيبت بحادث كنيسة حلوان وتم تحويلها اليوم من مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان إلى مستشفى معهد ناصر.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى العملية للمصابة ومعه طاقم طبي من الجراحين المتخصصين، حيث كانت تعاني من كسر متفتت مفتوح ومدخل لرصاصة أعلى عظمة العضد، وخلع بالكتف الأيسر، لافتاً إلى أنه تم تثبيت الكسر بشريحة ومسامير، وحالتها الصحية مستقرة. 
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جاري نقل مصاب بمستشفى حلوان العام إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء تدخل جراحي وتلقي  العلاج اللازم. 
 
يذكر أن الشرطة أحبطت صباح اليوم الجمعة محاولة استهداف إرهابيين لكنيسة بمدينة حلوان، واستشهد ٩ من المواطنين الأبرياء، وأصيب ٥، وقد رفع وزير الصحة والسكان درجة الاستعدادات إلى القصوى بكافة مستشفيات الجمهورية.
 
 
 
 
 
 
1a254574-dda5-407c-8298-7553fc360244
وزير الصحة خلال إجراء العملية

5b57db3b-111a-4c49-b6c2-d91be018fd32
 

7c98f1c0-4725-4714-a8b8-35808a6ac2f8
 

44d25bb7-debc-42da-b7aa-726e5bb05b44
 

365f199f-5466-4032-9edc-75e3c77bebbc
 

fdee6ff8-c1a5-4f88-8255-61cabda1bb56
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة يجرى عملية جراحية لمصابة باعتداء كنيسة حلوان بمعهد ناصر

وزيرا الصحة والاتصالات يبحثان ميكنة الخدمات الصحية بقانون التأمين الصحى

وزير الصحة التونسى: تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير

الصحة

معهد ناصر

حادث الكنيسة



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة