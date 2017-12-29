ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ويُتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فيُتوقع ارتفاع الموج على البحر المتوسط ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وارتفاعها على البحر الأحمر ما بين متر إلى متر ونصف المتر.. أما حالة الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون جنوبية غربية وحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
وسط الدلتا 11 20
الإسكندرية 12 19
بلطيم 15 20
مطرح 10 19
السلوم 10 18
سيوة 5 19
بورسعيد 15 20
دمياط 14 20
العريش 7 20
رفح 6 19
الإسماعيلية 9 20
السويس 9 21
رأس سد 13 21
نخل 6 19
نويبع 18 26
طابا 10 21
كارتين 5 18
الطور 10 22
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 15 24
مرسى علم 17 25
الفيوم 11 21
بني سويف 11 20
المنيا 10 10
أسيوط 9 9
سوهاج 11 11
قنا 11 11
الأقصر 11 11
أسوان 12 12
أبو سمبل 13 13
الوادي الجديد 10 10
شلاتين 22 22
أبو رماد 20 20
رأس حدربة 19 19
حلايب 22 22
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 35
المدينة 13 28
الرياض 8 24
المنامة 17 23
أبوظبي 16 27
الدوحة 16 24
الكويت 10 24
دمشق 5 16
بيروت 16 21
عمان 7 15
القدس 8 16
غزة 12 20
بغداد 8 20
مسقط 18 25
صنعاء 3 23
الخرطوم 17 33
طرابلس 12 18
تونس 10 15
الجزائر 11 16
الرباط 10 19
نواكشوط 14 27
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 3 11
اسطنبول 9 14
إسلام آباد 6 21
نيودلهي 8 23
جاكرتا 24 31
بكين -3 6
كوالامبور 24 34
طوكيو 2 10
أثينا 7 15
روما صفر 10
باريس 5 8
مدريد 5 8
برلين -1 4
لندن 6 8
مونتريال -26 -18
موسكو صفر 4
نيويورك -8 1
واشنطن -5
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