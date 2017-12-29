video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ننشر أسماء متوفيين ومصابين فى تصادم دراجتين بخاريتين بمركز بنى سويف

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:01 م
ننشر أسماء متوفيين ومصابين فى تصادم دراجتين بخاريتين بمركز بنى سويف حادث - أرشيفية


بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

استقبلت مستشفى بنى سويف العام، خالد علاء عبدالحميد 18 سنة طالب، محمد محمود عبالمنعم 35 سنة عامل جثتين  هامدتين، و كل من خالد شوقى محمد 18 سنة طالب،  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ، خالد عرباوى خلف 16 سنة طالب ، كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات ، جميعهم  يقيمون  قرية دموشيا بمركز بنى سويف 
وتبين  وقوع حادث  بين دراجتين بخاريتين أمام قرية دموشيا بمركز بنى سويف ونتج عنه مصرع وإصابة أربع أشخاص. 
 
 
وتابع الدكتور هانى همام مدير المستشفى باشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إيداع المتوفين بالمشرحة وتقديم الخدمة الطبية للمصابين .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفى بنى سويف العام



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة