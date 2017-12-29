ننشر أسماء متوفيين ومصابين فى تصادم دراجتين بخاريتين بمركز بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

استقبلت مستشفى بنى سويف العام، خالد علاء عبدالحميد 18 سنة طالب، محمد محمود عبالمنعم 35 سنة عامل جثتين هامدتين، و كل من خالد شوقى محمد 18 سنة طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ، خالد عرباوى خلف 16 سنة طالب ، كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات ، جميعهم يقيمون قرية دموشيا بمركز بنى سويف

وتبين وقوع حادث بين دراجتين بخاريتين أمام قرية دموشيا بمركز بنى سويف ونتج عنه مصرع وإصابة أربع أشخاص.

وتابع الدكتور هانى همام مدير المستشفى باشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إيداع المتوفين بالمشرحة وتقديم الخدمة الطبية للمصابين .