نشوب حريق فى سيارة ميكروباص بالوراق والإطفاء تحاول إخماده

نشوب حريق فى سيارة ميكروباص بالوراق والإطفاء تحاول إخمادهالجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:25 م
حريق سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نشب حريق فى سيارة ميكروباص بشارع القومية العربية بمنطقة الوراق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور ، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وتسيير حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا بنشوب حريق بإحدى السيارات فى الوراق ، و توقف حركة المرور بالطريق و تحركت سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق قبل وقوع أى خسائر فى الأرواح.
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