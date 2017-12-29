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نشوب حريق فى سيارة ميكروباص بالوراق والإطفاء تحاول إخماده

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:25 م
نشوب حريق فى سيارة ميكروباص بالوراق والإطفاء تحاول إخماده حريق سيارة - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نشب حريق فى سيارة ميكروباص بشارع القومية العربية بمنطقة الوراق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور ، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وتسيير حركة المرور.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا بنشوب حريق بإحدى السيارات فى الوراق ، و توقف حركة المرور بالطريق و تحركت سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق قبل وقوع أى خسائر فى الأرواح.

 

 


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