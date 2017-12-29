نشوب حريق فى سيارة ميكروباص بالوراق والإطفاء تحاول إخماده





كتب عبد الرحمن سيد

نشب حريق فى سيارة ميكروباص بشارع القومية العربية بمنطقة الوراق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور ، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا بنشوب حريق بإحدى السيارات فى الوراق ، و توقف حركة المرور بالطريق و تحركت سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق قبل وقوع أى خسائر فى الأرواح.