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نجل شقيق على عبدالله صالح مدافعا عن فائقة باعلوى: أثق فى سيدة نساء اليمن

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:07 م
نجل شقيق على عبدالله صالح مدافعا عن فائقة باعلوى: أثق فى سيدة نساء اليمن يحيي صالح وفائقة السيد


كتبت إيمان حنا
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قال العميد يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل على عبد الله صالح وعضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام ورئيس ملتقى الرقى والتقدم، إنه يثق فى سيدة نساء اليمن فائقة السيد باعلوى، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، التى أثبتت وطنيتها فى مواقف ومراحل عدة، قبل وبعد استشهاد الزعيم على عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبى العام، بحسب تعبيره.

ورفض "صالح"، فى بيان صادر عنه اليوم الجمعة، موجة التخوين التى يشيعها البعض حول السيدة فائقة السيد، مؤكدا أن لقاءها بالقيادى الحوثى صالح الصماد كان من أجل التفاوض لإطلاق سراح أبناء الزعيم الشهيد، وهم مأسورون حاليا لدى ميليشات الحوثيين، موضحا أن فائقة باعلوى زارت المعتقلين من أبناء الزعيم الراحل، وهم العقيد محمد بن محمد عبد الله صالح، ومدين على عبد الله صالح، وعفاش طارق محمد عبد الله صالح، وطالبت بالكشف عن بقية الأسرى، كما طالبت "الصماد" بسرعة الإفراج عنهم، وأقسمت أنها لن تتركهم دون ظهر أو سند حتى لو اضطرت لإعلان إضراب شامل عن الدواء والطعام.

فى السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من السيدة فائقة السيد بالعلوى، أن لقاءها بالقيادى فى جماعة الحوثى صالح الصماد، كان من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وقناة اليمن اليوم وممتلكات ومقرات حزب المؤتمر، ونفت فائقة السيد فى وقت سابق امتلاكها أى حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرة من التعامل مع تلك الحسابات المزورة التى تنتحل اسمها.


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