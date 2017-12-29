نادى قضاة مصر ينعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوان

نادى قضاة مصر ينعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوانالجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:35 م
حادث كنيسة حلوان
كتب حازم عادل وهدى أبو بكر
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نعى نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى إلى شعب مصر العظيم، شهداء الوطن الأبرار، الذين طالتهم يد الغدر والخسة بكنيسة مارمينا بحلوان، سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وتمنى رئيس نادى القضاة للمصابين الشفاء العاجل، فى بيان للنادى، مؤكدًا أن هذا الحادث الإرهابى الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف مصر وشعبها.
واختتم البيان قائلًا: "حفظ الله مصر من كل سوء وألحق بمن استهدفها عارا وخزيا وخذلانا".
كما نعى المستشار أحمد خليفة رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى الأخوة المسيحيين الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأسود صباح اليوم أمام كنيسة مارمينا بحلوان.
ذلك الإرهاب الذي يرفض أن تمر الساعات الاخيرة من عام 2017 إلا و يثبت يوماً بعد يوم خسته ونذالته، معتدياً على الآمنين في موسم الأعياد، وإذ نؤكد أن هذه الافعال لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكاً واصطفافاً لمواجهة الإرهاب وافعاله، ولا يفوتنا أن نسجل تقديرنا لقوات الشرطة المختصة بتأمين الكنيسة، التي لولا تعاملها مع المعتدين الارهابيين لتمكنوا من الاقتراب أكثر وتحقيق خسائر أكبر.
ينعى المستشار أحمد خليفة رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والاسى الأخوة المسيحيين الذين اغتالتهم يد الإرهاب الاسود صباح اليوم امام كنيسة مارمينا بحلوان.
ذلك الإرهاب الذي يرفض ان تمر الساعات الاخيرة من عام 2017 الا و يثبت يوماً بعد يوم خسته ونذالته، معتدياً على الامنين في موسم الاعياد، وإذ نؤكد ان هذه الافعال لن تذيد الشعب المصري الا تماسكاً واصطفافاً لمواجهة الإرهاب وافعاله، ولا يفوتنا ان نسجل تقديرنا لقوات الشرطة المختصة بتأمين الكنيسة، التي لولا تعاملها مع المعتدين الارهابيين لتمكنوا من الاقتراب اكثر وتحقيق خسائر أكبر.
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