نادى قضاة مصر ينعى شهداء الوطن فى حادث كنيسة حلوان

نعى نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى إلى شعب مصر العظيم، شهداء الوطن الأبرار، الذين طالتهم يد الغدر والخسة بكنيسة مارمينا بحلوان، سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وتمنى رئيس نادى القضاة للمصابين الشفاء العاجل، فى بيان للنادى، مؤكدًا أن هذا الحادث الإرهابى الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف مصر وشعبها.

واختتم البيان قائلًا: "حفظ الله مصر من كل سوء وألحق بمن استهدفها عارا وخزيا وخذلانا".