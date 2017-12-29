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نائب رئيس جامعة المنصورة يزور مدينة الطالبات اليوم

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:28 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يزور مدينة الطالبات اليوم نائب رئيس الجامعة يزور مدينة الطالبات


الدقهلية شريف الديب
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زار الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، اليوم الجمعة، مدينة الطالبات بشارع جيهان فى إطار الجولات التى يقوم بها للمدن الجامعية والقطاعات الخدمية الطلابية ، وذلك للتأكد من الخدمات التى تقدم للطالبات أثناء فترة امتحانات نصف العام، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زهرى المشرف على المدن الجامعية .
 
وتفقد عبد الباسط أحوال الطالبات، أثناء تناول وجبة الغداء واستطلاع أرائهم حول جودتها، والاستماع إلى الشكاوى من بعض الطالبات حول طبيعة الوجبات ونوعيتها، وهل هناك أى شكوى حول طريقة الطهى أو أسلوب تقديمها. 
 
كما خلال الجولة، مبنى عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، وزار الطالبات وتفقد غرف الإقامة، وقام بسؤال الطالبات عن مستوى الخدمات المقدمة ومنها الخدمات الإلكترونية أثناء فترة الامتحانات، واستقبل شكاوى الطالبات حول بطء خدمات الإنترنت، ووعدهم بسرعة حل المشكلة نظرا لكثافة عدد دخول الطالبات فى وقت واحد. 
 
 
نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد مدينة الطالبات
نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد مدينة الطالبات

زيارة مفاجئة لمدينة الطالبات بالمنصورة
زيارة مفاجئة لمدينة الطالبات بالمنصورة

نائب رئيس الجامعة يزور مدينة الطالبات
نائب رئيس الجامعة يزور مدينة الطالبات

نائب رئيس الجامعة يتحاور مع احد الطالبات
نائب رئيس الجامعة يتحاور مع إحدى الطالبات

 


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