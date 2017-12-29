نائب رئيس جامعة المنصورة يزور مدينة الطالبات اليوم





الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، اليوم الجمعة، مدينة الطالبات بشارع جيهان فى إطار الجولات التى يقوم بها للمدن الجامعية والقطاعات الخدمية الطلابية ، وذلك للتأكد من الخدمات التى تقدم للطالبات أثناء فترة امتحانات نصف العام، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زهرى المشرف على المدن الجامعية .

وتفقد عبد الباسط أحوال الطالبات، أثناء تناول وجبة الغداء واستطلاع أرائهم حول جودتها، والاستماع إلى الشكاوى من بعض الطالبات حول طبيعة الوجبات ونوعيتها، وهل هناك أى شكوى حول طريقة الطهى أو أسلوب تقديمها.

كما خلال الجولة، مبنى عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، وزار الطالبات وتفقد غرف الإقامة، وقام بسؤال الطالبات عن مستوى الخدمات المقدمة ومنها الخدمات الإلكترونية أثناء فترة الامتحانات، واستقبل شكاوى الطالبات حول بطء خدمات الإنترنت، ووعدهم بسرعة حل المشكلة نظرا لكثافة عدد دخول الطالبات فى وقت واحد.