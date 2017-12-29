نائب تونسى: زيارة أردوغان إلى تونس لم تكن لخدمة مصالحنا

نائب تونسى: زيارة أردوغان إلى تونس لم تكن لخدمة مصالحناالجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:21 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
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اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية التونسية زياد لخضر، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تونس أول أمس، تشكل خطرا.
وقال لخضر - فى حديث مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية اليوم الجمعة، "لا نرى أن زيارة حليف دولة الاحتلال الإسرائيلى يمكن أن تكون لخدمة مصالحنا أو مصالح منطقتنا"، مشيرًا إلى أن الزيارة تمت لأن هناك محاور إقليمية تتصادم وتريد أن تجعل من تونس مكانا للتصادم.
يشار إلى أن عددا من الأحزاب التونسية، رفضت سياسات الرئيس التركى وتصرفاته وتصريحاته خلال زيارته إلى تونس أول أمس، رافضين إقحام تونس فى لعبة المحاور الإقليمية والنيل من سيادتها، والدور الذى لعبه أردوغان فى تدمير سوريا وليبيا بدعمه العصابات الإرهابية.
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