نائب الحسينية بالشرقية: اعتماد مالى لتغطية 3 ترع يخدم عددا من القرى

نائب الحسينية بالشرقية: اعتماد مالى لتغطية 3 ترع يخدم عددا من القرىالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
خالد عبد العظيم نائب دائرة الحسينية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد خالد عبد العظيم عبد المولى عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية ومنشأة ابو عمر وصان الحجر والصالحية الجديدة، أنه حصل على الاعتماد المالى والموافقة على تغطية 3 ترع تخدم عددا كبيرا من قرى الدائرة.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم توفير الاعتماد المالى لترعة الأخيوة السماعنة بقرية الملكيين البحرية وترعة أمين باشا بقرية الباشا مالك والمجرى المائى بعزبة الصباغ بقرية الاخيوة.
وأوضح عبد المولى أن الاعتماد المالى يتم على عامين ماليين بالتعاون مع زميليه النائب رائف تمراز والنائب أحمد الطحاوى نواب نفس الدائرة وقدم الشكر لوزير الرى على استجابته لمطالب المواطنين.
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