موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقى فى الولايات المتحدة





(رويترز)

تواجه معظم مناطق الشمال الشرقى والغرب الأوسط الأمريكى موجة من الطقس المتجمد فى أعقاب عيد الميلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى نورث داكوتا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن بداية العام الجديد قد تشهد طقسا شتويا قارس البرودة.

وقال بوب أورافيك المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطقس إن تيوجا، التى تبعد نحو 322 كيلومترا شمالى بسمارك، باتت أكثر بقعة فى الولايات المتحدة برودة مع انخفاض درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة تحت الصفر عصر الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "بحلول الصباح ربما تكون درجات الحرارة المتدنية بين 26 إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى مناطق شمالى وشمال شرقى نورث داكوتا بل ربما فى شمال مينيسوتا".

والأربعاء انتزعت منطقة إنترناشيونال فولز بولاية مينيسوتا، التى تبعد نحو 480 كيلومترا شمالى مينيابوليس، لقب "صندوق الثلج" فى البلاد. وانخفضت دراجات الحرارة هناك إلى 38 درجة تحت الصفر لتحطم الرقم القياسى القديم أثناء النهار والذى نزلت فيه الحرارة عن الصفر بمقدار 35 درجة والمسجل عام 1924. واعتدلت درجات الحرارة لتصبح 18 تحت الصفر أمس الخميس.

وأبلغ رئيس البلدية بوب أندرسون رويترز أن مصنع ورق محليا اضطر لتقليص عملياته بسبب سوء حالة الطقس. لكنه قال إن خدمة البريد لا تزال تعمل وإن سكان البلدة البالغ عددهم نحو ستة آلاف يتعاملون مع الموجة الباردة بهدوء نظرا لاعتيادهم عليها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس إرشادات أو تحذيرات من الرياح القطبية لمعظم المنطقة التى تضم نيو إنجلاند وشمال بنسلفانيا ونيويورك.