video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقى فى الولايات المتحدة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقى فى الولايات المتحدة ثلج


(رويترز)
إضافة تعليق

تواجه معظم مناطق الشمال الشرقى والغرب الأوسط الأمريكى موجة من الطقس المتجمد فى أعقاب عيد الميلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى نورث داكوتا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن بداية العام الجديد قد تشهد طقسا شتويا قارس البرودة.

وقال بوب أورافيك المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطقس إن تيوجا، التى تبعد نحو 322 كيلومترا شمالى بسمارك، باتت أكثر بقعة فى الولايات المتحدة برودة مع انخفاض درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة تحت الصفر عصر الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "بحلول الصباح ربما تكون درجات الحرارة المتدنية بين  26 إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى مناطق شمالى وشمال شرقى نورث داكوتا بل ربما فى شمال مينيسوتا".

والأربعاء انتزعت منطقة إنترناشيونال فولز بولاية مينيسوتا، التى تبعد نحو 480 كيلومترا شمالى مينيابوليس، لقب "صندوق الثلج" فى البلاد. وانخفضت دراجات الحرارة هناك إلى 38 درجة تحت الصفر لتحطم الرقم القياسى القديم أثناء النهار والذى نزلت فيه الحرارة عن الصفر بمقدار 35 درجة والمسجل عام 1924. واعتدلت درجات الحرارة لتصبح 18 تحت الصفر أمس الخميس.

وأبلغ رئيس البلدية بوب أندرسون رويترز أن مصنع ورق محليا اضطر لتقليص عملياته بسبب سوء حالة الطقس. لكنه قال إن خدمة البريد لا تزال تعمل وإن سكان البلدة البالغ عددهم نحو ستة آلاف يتعاملون مع الموجة الباردة بهدوء نظرا لاعتيادهم عليها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس إرشادات أو تحذيرات من الرياح القطبية لمعظم المنطقة التى تضم نيو إنجلاند وشمال بنسلفانيا ونيويورك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا.. مصرع شخصين بإسبانيا بسبب العاصفة "برونو".. اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية.. وعودة الكهرباء فى ديزنى لاند بكاليفورنيا

الثلوج تغطى شوارع كندا.. والسكان يتحدون موجة الصقيع

موجة قطبية

الولايات المتحدة

ثلج

امريكا

درجة الحرارة



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة