مواطن يحدث تلفيات بخط مياه الشرب بمركز طامية بنصف مليون جنيه

مواطن يحدث تلفيات بخط مياه الشرب بمركز طامية بنصف مليون جنيهالجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:43 م
مواسير مياة -ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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أكد اللواء هشام محمد درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن مواطنا مقيم بعزبة داود روفائيل بمركز طامية قام بالتعدى على خط مياه الشرب البالغ قطره 900 مم، والمار من أمام أرضه وأحدث به تلفيات بطول 100 متر و تقدر هذه التلفيات بأكثر من نصف مليون جنيه.
وأضاف درة أنه سيتم قطع مياه الشرب عن "منشأة بنى عتمان ، ومنشأة طنطاوى ، بمركز سنورس" وخط الشوبك ، والعزب التابعة لها وقد تم إرسال فرق الصيانة لمكان الكسر لحل هذه المشكلة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدى.
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