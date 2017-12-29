video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن يحدث تلفيات بخط مياه الشرب بمركز طامية بنصف مليون جنيه

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:43 م
مواطن يحدث تلفيات بخط مياه الشرب بمركز طامية بنصف مليون جنيه مواسير مياة -ارشيفية


الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

أكد اللواء هشام محمد درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن مواطنا مقيم بعزبة داود روفائيل بمركز طامية قام بالتعدى على خط مياه الشرب البالغ قطره 900 مم، والمار من أمام أرضه وأحدث به تلفيات بطول 100 متر و تقدر هذه التلفيات بأكثر من نصف مليون جنيه.

وأضاف درة أنه سيتم قطع مياه الشرب عن "منشأة بنى عتمان ، ومنشأة طنطاوى ، بمركز سنورس" وخط الشوبك ، والعزب التابعة لها وقد تم إرسال فرق الصيانة لمكان الكسر لحل هذه المشكلة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدى.

 

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الفيوم لوفد مجلس النواب: لا مانع لدينا فى تقنين أراضى وضع اليد

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة