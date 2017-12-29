منافس جورج ويا يهنئه بفوزه برئاسة ليبيريا





مونروفيا (أ ف ب)

وجه نائب الرئيس المنتهية ولايته فى ليبيريا جوزيف بواكاى الجمعة، التهانى إلى خصمه، السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه بالرئاسة، ما يفسح المجال لانتقال سلمى فى بلد طبع تاريخه بالحروب الأهلية.

وصرح بواكاى ظهرا فى رسالة رسمية إلى الأمة "أن محبتى لهذا البلد أكبر من رغبتى فى تولى الرئاسة، ولذلك اتصلت قبل قليل بجورج ويا لتهنئته بفوزه فى الاستحقاق الرئاسى".

وتابع محاطا بأبرز قادة حزبه وأنصاره من مقره بوسط مونروفيا "احترم إرادة الشعب وفق ما أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية".

وفاز بواكاى بـ 38,5% من الأصوات مقابل 61,5% لويا فى الدورة الثانية.

وأكد رفض "جميع محاولات فرض المعاناة والبلبلة"، مضيفا "لن يستخدم أسمى ذريعة لأى قطرة دم فى هذا البلد" الذى شهد حروبا أهلية أسفرت عن مقتل 250 ألف شخص بين 1989 و2003.

وبعدما كان أول لاعب أفريقى يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، فاز ويا برئاسة ليبيريا فى منصب سيتولاه رسميا فى 22 يناير المقبل خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ أكثر من 70 عاما فى البلد الناطق بالانجليزية فى غرب أفريقيا.