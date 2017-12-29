مقتل 100 عنصر من مليشيات الحوثى فى "الخوخة" غرب اليمن





عدن (أ ش أ)

أعلن عبد الرحمن الحجرى قائد بالمقاومة الشعبية اليمنية، مقتل 100 عنصر من ميليشيات الحوثى وإصابة العشرات، فى هجوم فاشل شنته المليشيات على مديرية الخوخة فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الحجرى وفقا لقناة (العربية) الأخبارية، اليوم الجمعة، أن من بين القتلى قائد الهجوم، المكنى (أبو رعد)، والذى لقى مصرعه خلال تصدى قوات الجيش الوطنى والمقاومة لهجوم فاشل شنته الميليشيات باتجاه مديرية الخوخة فى محاولة منها لقطع خطوط الإمداد، مبينا أن الجيش الوطنى والمقاومة تمكن من صد هجوم للميليشيات مكون من نحو 250 مقاتلا، تم حشدهم فى خطوط المواجهة على دراجات نارية تساندهم عربات مسلحة، لكن تم كسر الهجوم وقتل المهاجمين حيث سقط معظمهم قتلى وجرحى، ولاذ من نجا منهم بالفرار.

وأضاف أن "قائد الهجوم قتل وعثر على جواله.. وأوضح أن رجال المقاومة تلقوا اتصالات من عناصر الميليشيات الذين نجوا ولاذوا بالفرار يطلبون تسليم جثته.