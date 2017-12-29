مقتل مصور تلفزيونى سورى خلال معارك إدلب





دمشق (أ ف ب)

قتل الجمعة، مصور سورى يعمل لصالح قناة تلفزيونية موالية لدمشق، أثناء تغطيته المعارك التى تخوضها القوات الحكومية ضد فصائل مسلحة ومقاتلة فى محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأوردت وكالة سانا أنه "خلال تغطية عمليات الجيش العربى السورى ضد تجمعات إرهابيى تنظيم جبهة النصرة فى ريف ادلب الجنوبى الشرقى، استهدف ارهابيو التنظيم المصور فى محيط قرية أم حارتين، ما أدى الى استشهاد المصور كرم قبيشو واصابة مراسل القناة الزميل عبد الغنى جاروخ بجروح".