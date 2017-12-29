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مفتى الجمهورية يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش فى سيناء

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:48 ص
مفتى الجمهورية يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش فى سيناء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية


كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش في سيناء ، ما أسفر عن استشهاد ضابط وخمسة مجندين أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

 

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن جماعات التطرف والإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.

 

وأضاف أنه مهما فعلت الجماعات الإرهابية فإنهم إلى زوال، وهذا وعد الله الذي قال: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين).

 

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.


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مركبة عسكرية

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