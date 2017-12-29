مطار جلاسكو الدولى باسكتلندا يعلق رحلاته الجوية بشكل مؤقت بسبب الثلوج

مطار جلاسكو الدولى باسكتلندا يعلق رحلاته الجوية بشكل مؤقت بسبب الثلوجالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:42 م
تجمد مدرجات مطار - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مطار جلاسكو الدولى، اليوم الجمعة، تعليق رحلاته الجوية بشكل مؤقت بسبب التساقط الكثيف للثلوج على مدارج الطائرات.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، عن مصادر بالمطار، قولها، إن فرق العمل فى المطار يعملون من أجل إعادة فتح خدماتهم فى أقرب وقت ممكن بعد تعليقها اليوم فى حوالى الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.
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