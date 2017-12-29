مطار القاهرة يرفض دخول موظفة فى سفارة اليابان بتركيا دون تأشيرة مسبقة





كتبت رحاب نبيل

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، السماح بدخول موظفة بالسفارة اليابانية فى دولة تركيا بعد وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة وبجواز سفر رسمى.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، فى تصريحات صحفية، إنه خلال إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، تبين وجود أكيكو ميزيوتانى، موظفة إدارية بالسفارة اليابانية بتركيا، التى وصلت بجواز سفر رسمى ولكن دون تأشيرة دخول مسبقة.