مطار القاهرة يرفض دخول موظفة فى سفارة اليابان بتركيا دون تأشيرة مسبقة

مطار القاهرة يرفض دخول موظفة فى سفارة اليابان بتركيا دون تأشيرة مسبقةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:20 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
رفضت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، السماح بدخول موظفة بالسفارة اليابانية فى دولة تركيا بعد وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة وبجواز سفر رسمى.
وقالت مصادر أمنية بالمطار، فى تصريحات صحفية، إنه خلال إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، تبين وجود أكيكو ميزيوتانى، موظفة إدارية بالسفارة اليابانية بتركيا، التى وصلت بجواز سفر رسمى ولكن دون تأشيرة دخول مسبقة.
وأضافت المصادر، أن مسؤول الجوازات اتصل بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، الذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح لها بالدخول، وترحيلها لوجهتها على أقرب طائرة.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة