مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث سير بالسودان

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لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون بإصابات مختلفة، فى حادث سير بالسودان، إثر اصطدام سيارة خاصة بحافلة، على الطريق القومى الخرطوم- مدنى بالقرب من مدينة المسيد المحطة.



وقال مدير إدارة المرور السريع العقيد كمال الدين مصطفى زمراوي، فى تصريح صحفى الخميس، إن سبب الحادث يرجع لانحراف السيارة عن مسارها مما أدى لفقدان توازنها واصطدامها بالحافلة التى تسير فى الاتجاه المعاكس.

وأشار إلى أن شـرطة المرور السريع بولاية الجزيرة، انتقلت لموقع الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

