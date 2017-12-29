مصرع 6 وإصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق سوهاج البحر الأحمر

مصرع 6 وإصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق سوهاج البحر الأحمرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:52 م
حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد الكيلو 55 إتجاه أسيوط على طريق سوهاج البحر الأحمر، منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الأمر الذى نتج عنه مصرع 6 من بينهم طفل وإصابة 9 حتى الآن تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيات أسيوط.
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغ من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 الأقرب إلى محافظة أسيوط بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل جار تحديد بياناتهما نتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 9 أشخاص أخرين تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات محافظة أسيوط الأقرب إلى مكان الحادث.
جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط حول الحادثة وملابساتها
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