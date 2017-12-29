مصرع 15 شخصا فى حريق بمدينة مومباى الهندية





(رويترز) - أ ف ب

قالت سلطات مدينة مومباى الهندية، اليوم الجمعة، إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة نتيجة حريق نشب فى ساعة متأخرة الليلة الماضية فى مبنى متعدد الطوابق بالمدينة التى تعد العاصمة المالية للهند.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية، إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق فى مجمع كامالا ميلز بوسط مومباى، مشيرا إلى أن الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم فى سطح المجمع.

ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعى تم تجديده ويحوى مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

(تحديث)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ فى الطابق العلوى ثم انتشر فى المبنى فى أقل من 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين فى مومباى إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفى 12 منهم.