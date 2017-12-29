video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 15 شخصا فى حريق بمدينة مومباى الهندية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:01 ص
مصرع 15 شخصا فى حريق بمدينة مومباى الهندية حريق فى الهند- أرشيفية


(رويترز) - أ ف ب
إضافة تعليق

قالت سلطات مدينة مومباى الهندية، اليوم الجمعة، إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة نتيجة حريق نشب فى ساعة متأخرة الليلة الماضية فى مبنى متعدد الطوابق بالمدينة التى تعد العاصمة المالية للهند.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية، إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق فى مجمع كامالا ميلز بوسط مومباى، مشيرا إلى أن الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم فى سطح المجمع.

ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعى تم تجديده ويحوى مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

(تحديث)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ فى الطابق العلوى ثم انتشر فى المبنى فى أقل من 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين فى مومباى إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفى 12 منهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكثر من 660 شخصا فى عداد المفقودين بالهند بعد شهر على مرور إعصار

الهند تأمر بتشديد الإجراءات الأمنية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الهند

اخبار الهند

الهند اليوم

اخبار العالم

حريق الهند



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة