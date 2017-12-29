مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف





بنى سويف : هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم الجمعة فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى بالقرب من قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.