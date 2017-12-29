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مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:26 م
مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف إسعاف - أرشيفية


بنى سويف : هانى فتحى
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لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم الجمعة فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى بالقرب من قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف. 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف جثة وثلاث مصابين الى مستشفى بنى سويف العام. وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى فيما يتلقى ثلاثة آخرون العلاج داخل قسم الاستقبال بالمستشفى تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف.
 
 

 


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