مصرع مواطن وإصابة آخر خلال إطلاق بلطجى وصديقه النيران على شاب بالفيوم





الفيوم - رباب الجالى

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر إثر قيام بلطجى بالاستعانة بصديقه وإطلاق النيران على مقهى فى الفيوم، للانتقام من شاب كان تقدم ببلاغ ضده للأمن وتسبب فى سجنه وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وقال مصدر لـ "اليوم السابع"، إن المتهمين كانا بحوزتهما سلاح نارى واستهدفا شابا كان قد تقدم ببلاغ ضد أحدهما وقضى عقوبة بالسجن فبعدما قضى عقوبته استعان بصديقه وقرر الانتقام واستهدفا المقهى التى يجلس عليها الشاب وتعدوا عليه بالضرب وأطلقوا النيران فأصابوه فى قدميه وعندما تدخل الأهالى أطلقوا النيران بشكل عشوائى وأصابوا مواطنا فى رأسه فسقط قتيلا فى الحال وفر المتهمان وهما يطلقان النيران بشكل عشوائى ونقل المصاب والجثة للمستشفى.