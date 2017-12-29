video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن وإصابة آخر خلال إطلاق بلطجى وصديقه النيران على شاب بالفيوم

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:24 م
مصرع مواطن وإصابة آخر خلال إطلاق بلطجى وصديقه النيران على شاب بالفيوم طلق نارى - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر إثر قيام بلطجى بالاستعانة بصديقه وإطلاق النيران على مقهى فى الفيوم، للانتقام من شاب كان تقدم ببلاغ ضده للأمن وتسبب فى سجنه وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وقال مصدر لـ "اليوم السابع"، إن المتهمين كانا بحوزتهما سلاح نارى واستهدفا شابا كان قد تقدم ببلاغ ضد أحدهما وقضى عقوبة بالسجن فبعدما قضى عقوبته استعان بصديقه وقرر الانتقام واستهدفا المقهى التى يجلس عليها الشاب وتعدوا عليه بالضرب وأطلقوا النيران فأصابوه فى قدميه وعندما تدخل الأهالى أطلقوا النيران بشكل عشوائى وأصابوا مواطنا فى رأسه فسقط قتيلا فى الحال وفر المتهمان وهما يطلقان النيران بشكل عشوائى ونقل المصاب والجثة للمستشفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بالمنيا

الفيوم

محافظه الفيوم

اخبار محافظه الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة