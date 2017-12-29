مصرع عامل أسفل عجلات لودر دهسه الخطأ أثناء نومه بمدينة المنصورة الجديدة

لقى عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات لودر بمدينة المنصورة الجديدة أثناء نومه.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد احمد خيري مدير البحث الجنائي بورود بلاغ إلى العقيد أكرم علام مأمور قسم شرطه جمصه' يفيد بمصرع عامل داخل مدينة المنصورة الجديدة

وعلى الفور انتقل الرائد محمد فوزي الى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة " احمد. م .ع 21 سنة و مقيم الصف بمحافظة الجيزة يعمل تباع لسياره نقل' وذلك حال نومه بجوار شونة للطوب داخل موقع البناء بالمنصورة الجديدة فدهسه لودر عن بطريق الخطأ ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جمصه

وتحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة التى أمرت انتداب مفتش صحة جمصه لتوقيع الكشف الطبى على الجثة ، وأوضح أن الوفاة نتيجة كسر وتهشم بعظام الجمجمة والوجه والضلوع ونزيف حاد وتهتك وانفجار بالمخ،