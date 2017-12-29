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مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثة مروعة فى الطريق الدائرى ببسيون

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:20 م
مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثة مروعة فى الطريق الدائرى ببسيون أحد المصابين


الغربية - أحمد زيادة
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تلقى العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع بالطريق الدائرى ببسيون ، حيث اصطدم تكتوك يحمل أربعة أشخاص بسيارة .
 
نتج عن الحادث وفاة السيد مطر ثابت شحاته ٢٧ سنة من منشية الكردى ، قلين ، كفر الشيخ  ، وكسر ذراع محمد عبد العزيز بخيت ٢٤ سنة وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى لاشتباه تهتك بالطحال ، والشحات أحمد سرور ٣٠ سنة كسر بالذراع الأيمن وكدمات ، وتم حجزه بمستشفى بسيون المركزى ، أسامة نجيب محمود ٣٠ سنة ، جرح قطعى بالوجه وفروة الرأس ٥ سم .
 
تم تبليغ قسم شرطة بسيون وتم عمل محضر بالحادث تحت رقم ٢٤٦٠٣ وإبلاغ النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة اسم صاحب السيارة جميل حسن المقدم ، ٣٠ سنة ، أصيب بكدمات فى الصدر والوجه.
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احد المصابين
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مصاب أخر
 
 

 


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