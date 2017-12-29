مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثة مروعة فى الطريق الدائرى ببسيون

الغربية - أحمد زيادة

تلقى العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع بالطريق الدائرى ببسيون ، حيث اصطدم تكتوك يحمل أربعة أشخاص بسيارة .

نتج عن الحادث وفاة السيد مطر ثابت شحاته ٢٧ سنة من منشية الكردى ، قلين ، كفر الشيخ ، وكسر ذراع محمد عبد العزيز بخيت ٢٤ سنة وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى لاشتباه تهتك بالطحال ، والشحات أحمد سرور ٣٠ سنة كسر بالذراع الأيمن وكدمات ، وتم حجزه بمستشفى بسيون المركزى ، أسامة نجيب محمود ٣٠ سنة ، جرح قطعى بالوجه وفروة الرأس ٥ سم .

تم تبليغ قسم شرطة بسيون وتم عمل محضر بالحادث تحت رقم ٢٤٦٠٣ وإبلاغ النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة اسم صاحب السيارة جميل حسن المقدم ، ٣٠ سنة ، أصيب بكدمات فى الصدر والوجه.